自稱癌末欠下醫藥費 毒蟲飛車搶老婦
〔記者王捷／台南報導〕吳姓男子今日上午8時許在台南北區小東路一帶行搶，得手800元贓款在2小時候落網，他自稱去年8月又被診斷肝癌末期，欠下醫院4萬多元診療費還被告，但因為有前科，沒有善心團體想幫他，所以決心行搶，對社會報復，訊後警方將他依搶奪、竊盜罪嫌移送法辦。
50多歲的吳男，有多項毒品、竊盜前科，他被逮後向警方供稱，他去年出獄後想當好人，但因為他年輕時曾做過八大行業、討債集團，還染上毒癮，出獄後想金盆洗手，但不被社會接受。
去年8月他被診斷癌末，不適合工作，但吳男沒錢接受換肝與化療，出院後還欠下4萬多元診療費，他向醫院社工申請補助，但社工對他相當冷淡，跟他說不符合補助資格，他試著做沒有這麼累的工作，去平板電腦維修班、園藝工作，但因身體不好無法勝任工作，被迫辭掉工作無法還債。
他寫信給慈善團體、勵馨基金會申請金援，疑似他有吸毒前科遭拒，讓他不曉得該如何是好，決定走上吸毒回頭路，並決定隨機行搶向社會報復。
警方調查，17日晚間吳男偷走一面車牌，今日打算要行搶時，又因身體不舒服到奇美醫院就診，醫師建議他住院觀察，但是吳男也曾欠下奇美醫院醫療費2千多元，加上沒錢吃飯，所以向醫院請假半小時行搶籌醫藥費。
吳男在小東路一帶看中杜姓老婦人，便衝上前行搶，得手800元，杜婦報案後警方著手調查，發現吳男跑去永康區中華路一帶吃東西，警方追到永康逮人，吳男見到警員便坦承犯案，訊後警方將吳男依搶奪罪嫌移送法辦。
對於吳男狀況，勵馨基金會台南站主任陳貞樺說，對吳男有印象，不過不能確定吳男有來求助。勵馨基金會主要扶助受暴婦女、未婚小媽媽及受虐兒童，對金援補助有一定的限制，曾經聽同事說，物資補給站有一名男子來要錢，不曉得是否為吳男；至於是否有收到吳男的信件，陳貞樺目前無法確定，但是吳有需要，物資補給站能給他及時的物資補助。
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