羅東消防隊員捕蛇任務 意外救了蟾蜍一命

羅東鎮公所前方停車場，今天一隻蟾蜍被蛇咬住，一度命在旦夕。（記者江志雄翻攝）

2017-04-18 22:28

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣羅東鎮公所前方停車場今天現蛇蹤，消防人員發現一條蛇咬著蟾蜍不放，趕緊拿出夾子捕捉，蟾蜍趁機逃離蛇口，但已被咬得皮開肉綻，消防人員及時到場捕蛇，意外救了蟾蜍一命。

羅東鎮公所陳姓員工，步行經過鎮公所前方停車場，在捐血車旁停車位，目睹一條蛇，羅東消防分隊消防員蔡志嘉偕同替代役男前去執勤，撞見蛇咬著蟾蜍不放，似乎準備飽餐一頓，就在千鈞一髮之際，蔡志嘉拿著夾子捕蛇，蛇只好放開蟾蜍乖乖就逮。

從外觀研判，這條蛇應屬沒有毒性的南蛇，約有1公尺長，關進鐵籠後，發出嘶嘶聲響，不時露出長牙，顯得相當駭人，蟾蜍僅受皮肉傷，不會中毒，幸運保住性命，圍觀群眾打趣地說，消防人員平時任務是救人，這趟任務救了一隻蟾蜍，此話一出，讓人莞爾。

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