教授上按摩店找「雙飛」 拒不給錢遭控性侵

2017-04-19 00:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕某國立大學教授凌晨跑到按摩養生館找「雙飛」，被控強摸按摩女下體並企圖性侵另一女，事後還以服務不周拒不給錢，被控強制猥褻、性侵與詐欺，然檢方深入偵辦後，2按摩女均改口，由於罪證不足，新竹檢方上週將這名教授不起訴處分。

被害2女原本指控，這名教授去年3月某日凌晨1點多到某按摩養生館消費，教授當日先在包廂內按摩床上，接受甲女按摩約半小時後，乙女進入包廂，與甲女一同按摩。教授竟違反乙女意願，撫摸乙女下體及大腿等身體部位，對乙女強制猥褻等逞。乙女因遭猥褻，憤而離開包廂。

而教授又基於強制性交犯意，於甲女按摩期間，以肢體將甲女壓制於按摩床上，欲對甲女性侵，乙女因聽聞甲女呼救，進入包廂制止教授行為，教授犯行始未得逞。

後來教授因不願支付甲女、乙女按摩費用計6千元，遭二女指控強制猥褻、強制性交未遂與詐欺得利罪嫌。

教授坦承前往養生館消費，卻堅決否認犯行，辯稱未對甲女強制性交、未撫摸乙女下體、大腿，當時未支付6千元按摩費用，是因他認為當時僅甲女提供2節按摩服務（每節1小時收費2千元），乙女未提供達1節按摩服務，故不願支付乙女按摩費用2千元，只願支付店家5千元，遂與店家產生糾紛。

乙女於警詢中指控遭教授觸摸下體、大腿，然於檢方偵查中改稱當時教授好像有喝一點酒，沒有摸她下體，只有摸大腿1下，她把教授手推開，說她生理期來，教授叫她離開，她按摩約2、30分鐘。由於其證詞前後不一，讓檢方顯難遽信。

而甲女說教授不滿意乙女按摩服務，請乙女離開，她則未注意到教授有無摸乙女。又說教授沒有將她強壓在按摩床上，沒有要對她性侵，她當天頸肩部受的傷，是在按摩期間，教授的手不小心揮到她所致。

且當日乙女僅按摩約半小時，若依此以1節1小時收費2千元，是否合理？不無商榷餘地，故教授辯稱認店家收費不合理，始不願支付費用，並非無據，應堪採信。

另乙女說教授已於事發隔日與店家達成和解，支付5千元，也證明應無詐欺甲女、乙女提供按摩服務之意。全案不起訴。

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