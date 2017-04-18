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玩命關頭！台南超狂阿伯 國道大逆向嚇壞駕駛

阿伯騎上國道，還不戴安全帽嚇壞用路人。（圖擷自爆料公社）

2017-04-18  21:59

〔即時新聞／綜合報導〕國道逆向一路向北！臉書社團「爆料公社」貼出影片，一名阿伯17日下午誤闖國道，竟在國道1號南下永康到大灣交流道間上演大逆向，爆料網友驚嘆，「玩命關頭」真實上演。

日前雲林一名70歲老翁曾誤闖國道3號，台南17日也傳出一名阿伯直接騎乘機車上國道，在國道1號台南永康到大灣交流道間行駛，且騎在內側車道，網友行車記錄器還拍下阿伯沒戴安全帽。

網友看到後紛紛留言驚嘆，有人呼籲「好歹也戴頂安全帽吧！」有人稱他「神風特攻隊」也有人提問「內線是怎麼鑽進去的?」其他網友則呼籲警方開罰，並質疑搞不好阿伯無照駕駛。

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