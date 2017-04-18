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查藥頭等到藥腳來買毒 白河警全逮回

2017-04-18  21:47

［記者王涵平／台南報導］白河警方獲報綽號「大塔」的39歲林姓男子涉嫌販毒，今日凌晨準備前往住處搜索時，意外等到3名藥腳來買毒，白河警一舉帶回，並查獲海洛因、安非他命等毒品，訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。

白河警分局偵查隊、東山分駐所日前分獲線報指稱轄內林姓男子囂張販毒，經多時蒐證聲請搜索票獲准，偵查隊長葉景星今晨率副隊長林福彬、小隊長翁慶唐與偵查佐等共8名幹員至林嫌藏匿處搜索，當場查獲海洛因23小包（總計18.63公克）、安非他命12包（總計176.85公克）、K他命9.74公克、大麻花一朵、俗稱強姦藥丸FM2（3.5顆）、K他命捲菸2支、電子磅秤1台、毒品注射針筒1批、毒品吸食器、手機8支等，搜索前還等到3名藥腳前來購毒，一併帶回偵訊。

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  • 白河警方前往綽號「大塔」39歲林姓男子藏匿處搜索，查獲海洛因、安非他命等大批毒品。（記者王涵平翻攝）

    白河警方前往綽號「大塔」39歲林姓男子藏匿處搜索，查獲海洛因、安非他命等大批毒品。（記者王涵平翻攝）

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