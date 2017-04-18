9旬父死前低價售屋女看護還遭虐 兒討屋成功
〔記者楊國文／台北報導〕99年時以95歲高壽去世的華姓獨居老翁，79年起以每月9萬元高薪，聘現年77歲的鄰居宮姓婦人全天候看護他，並以「必須照顧其生活致終老」等條件，於97年間將北市價值1500萬元房屋，以700萬元低價出售給宮婦，不料宮婦先發生毆打施虐華翁等情事，又因照護疏失，致華翁溢食窒息而死，華翁兒子返國奔喪，並打官司討屋成功，高等法院昨判華翁兒子只要支付760萬元給宮婦，即可要回房屋。還可上訴。
華翁年輕時當船長，累積不少財富，子女移民美國，他獨居北市晉江街，因年邁體弱，聘請宮婦照顧他，因被診斷出老年失智症，因此將存摺、印鑑大小章均交給宮婦保管。
97年10月，華翁和宮婦協議，約定「甲方（宮婦）承諾乙方（華翁）有生之年不得藉故要求乙方離開本件房屋，並願照顧乙方至終老」等條件為前提，同意以七百萬元將該屋售給宮婦。
不料，華翁因大小便失禁等，宮婦氣得抓他的頭去撞牆、打耳光等，99年8月，宮婦餵華翁吃麵包、香蕉後就去睡覺，致華翁溢食窒息而死，宮婦因此遭過失致死罪起訴、判刑。華翁兒子返國奔喪，指控宮婦有照護疏失，求償100萬元，法院認為她有過失，判決應賠償80萬元。
華翁兒子指控，父親晚年罹患失智症，才低價賣屋給宮婦，但宮婦不僅毆打父親，未予妥善照顧，還違反「必須照顧其生活致終老」、「不得藉故要求華翁離開該房屋」等約定，將父親帶往和他同住，另將房屋出租牟利，打官司要求宮婦返還房屋。不過，宮婦指稱均經過華翁同意，並未違反約定。
高等法院認為，宮婦動輒對95歲高齡的華翁打罵、施虐，且長年照顧華翁，卻疏於照顧，99年8月晚間餵食華翁後即逕自入房睡覺，未隨時注意華翁的身體狀態，以致於華翁因溢食致胃內食物嗆入呼吸道而窒息死亡，顯然未盡照護華翁的義務，已違反協議約定，宮婦應返還房屋，經計算債權、債務後，今判華翁兒子只要支付760萬元給宮婦，即可要向回房屋。
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標題：9旬父死前低價售屋女看護還遭虐 兒討屋成功
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