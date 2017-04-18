| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
健康保健室 智能生活體驗
 首頁 > 社會

楠梓益群橋男子落水 警消救上岸送醫命危

警消將王男救上岸。 （記者陳文嬋攝）

2017-04-18  21:21

［記者陳文嬋／高雄報導］高市楠梓區益群橋下後勁溪今天下午驚傳有人落水，消防隊出動橡皮艇，花了6小時，今晚近9時，將1名王姓男子救上岸，已無呼吸心跳，目前送醫急救中。

楠梓警方據報勘驗現場，王男（40歲）擔任臨時工，機車停放在河邊，車上有魚餌等物，也未發現遺書，今天下午外出，向家人表示要外出釣魚，近來也未發現異狀，研判王男是釣魚不慎失足落海，全案警方調查中。

警消將王男救上岸。（記者陳文嬋攝）

王男送醫命危。（記者陳文嬋攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 楠梓 落水 高市
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧酸梅滷雞翅
涼拌菜✧酸辣牛肚絲
電鍋菜✧冬瓜海鮮卷
鮭魚這樣煎更好吃！
轉寄

標題：楠梓益群橋男子落水 警消救上岸送醫命危


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月18日‧星期二‧丁酉年三月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.