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楠梓益群橋男子落水 警消救上岸送醫命危
2017-04-18 21:21
警消將王男救上岸。 （記者陳文嬋攝）
［記者陳文嬋／高雄報導］高市楠梓區益群橋下後勁溪今天下午驚傳有人落水，消防隊出動橡皮艇，花了6小時，今晚近9時，將1名王姓男子救上岸，已無呼吸心跳，目前送醫急救中。
楠梓警方據報勘驗現場，王男（40歲）擔任臨時工，機車停放在河邊，車上有魚餌等物，也未發現遺書，今天下午外出，向家人表示要外出釣魚，近來也未發現異狀，研判王男是釣魚不慎失足落海，全案警方調查中。
警消將王男救上岸。（記者陳文嬋攝）
王男送醫命危。（記者陳文嬋攝）
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