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性侵犯假釋期間再性侵5男 重判10年

2017-04-18  21:47

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕曾在嘉義性侵2名少年，賠償30萬元後獲判緩刑的游姓男子，緩刑期間在新竹地區又故態復萌，在網咖以金錢等誘因性侵5名少年，新竹地院依強制性交等罪重判10年。

判決書指出，25歲游姓男子2014年間在新竹縣市的連鎖網咖店上班，他以提供網路、線上遊戲寶物、道具及金錢，誘惑蹺家流連網咖的少年，伺機性侵及強制猥褻，前後共有5名少男遭游男性侵、猥褻得逞。

法官發現，2014年間游男曾於嘉義以同樣手法，贈寶物、道具，侵犯2名少年，賠償30萬元，遭嘉義地院依妨害性自主罪判有期徒刑2年、緩刑5年，讓他逃過牢獄之災。

新竹地院合議法官認為，游男並未學到教訓，到新竹一家網咖工作時，開始以同手法犯案，甚至他也知道與未滿14歲之人性交刑度是3年以上重罪，卻不知反省警惕，一再以網路、寶物，誘惑少男加以猥褻、強制性交，甚至乘機性交，惡性不輕。

法官審酌，游男惡行造成5少男身心受創，陰影難以抹滅，甚至在被害人臉書中發現游男要求被害人揪伴供他狎玩，應予嚴懲，因此依對未滿14歲之人強制猥褻、強制性交及乘機性交罪，重判10年。

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  • 曾在嘉義性侵2名少年，賠償30萬元後獲判緩刑的游姓男子，緩刑期間在新竹地區又故態復萌，在網咖以金錢等誘因性侵5名少年。示意圖。（資料照，記者王捷翻攝）

    曾在嘉義性侵2名少年，賠償30萬元後獲判緩刑的游姓男子，緩刑期間在新竹地區又故態復萌，在網咖以金錢等誘因性侵5名少年。示意圖。（資料照，記者王捷翻攝）

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相關關鍵字： 乘機性交 假釋 強制性交 強制猥褻 性侵 網咖
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