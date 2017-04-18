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扯！媽媽領薪後遭砸車 孩子全身碎玻璃送急診
2017-04-18 21:28
一名女性網友指稱，自己剛從有官司糾紛的任職公司領薪水出來後，才剛坐進車內沒多久就遭人砸車。（圖擷自爆料公社）
〔即時新聞／綜合報導〕台南市一名女網友表示與任職公司有官司糾紛，今（13）日下午3點15分左右，從公司領薪水出來停紅綠燈馬上就被砸車，對方死命往車後砸，後座無辜孩子全身都是玻璃，直到下午5點多都還在急診中，目前是否已轉到普通病房則不得而知，但這起誇張公然砸車事件已引起不少民眾注意，並希望得知到底是什麼公司對孩子及婦女冷血至此。
一名張姓媽媽在《爆料公社》貼文指出，今日去有官司糾紛的公司領完薪水後，立刻就在台南永康忠孝路往復國路方向等紅綠燈時被人砸車，當時後座的孩子還坐在裡面，而且車內只有她一個女人，完全沒有男人可以保護他們母子倆，不知道是不是因為看準他們好欺負，砸車的人猛往死裡砸，導致小孩全身都是玻璃，最後原PO為了保護孩子只好逆向逃離現場，趕快送孩子進醫院。
台南永康分局表示在接獲報案後，已立即派員前往協助被害人，目前已受理並調閱監視器偵辦中。
不少網友被車子稀巴爛的景象嚇傻，紛紛留言表示：「可以請問是什麼公司嗎？ 那麼恐怖，而且在我們附近而已」、「這是討債公司吧……」、「天啊！希望小孩沒事！太可怕了……」、「先把事情原委釐清後才能分辨是非，但光是砸車之事是不妥的！」、「台灣的治安有這麼差嗎……」，雖也有網友認為整起事件猶如羅生門，誰對誰錯還必須等警方調查結果出爐才能知道，但大部分網友都一致同意傷害到無辜的孩子就是不對。
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