| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
健康保健室 智能生活體驗
 首頁 > 社會

新莊分局福營派出所暫時搬家囉！ 舊廳舍原地重建明年完工

2017-04-18  20:54

〔記者曾健銘／新北報導〕新莊警分局考量福營派出所轄區人口持續增加，警員也逐年增長，且其舊廳舍建造迄今已30多年，空間、設備已不敷使用，為提升警員辦公環境，將在本月20日由原址暫時搬遷至新莊區後港一路183號，舊廳舍將原地重建，預計在107年完工。

新莊分局表示，福營派出所原有廳舍建立迄今已30多年，座落在新北市新莊區福營路101號，當時尚包含了目前光華派出所及丹鳳派出所的轄區，但因新莊地區人口逐年大幅增加，福營派出所的管轄範圍過於遼闊，後續又成立了光華派出所及丹鳳派出所，以有效維護治安及服務市民。

但近年來新北市新莊地區人口持續增長，原駐地廳舍日漸老舊，因此，新北市警察局規劃將在舊址原地重建，設計為地下1層地上5層，樓地板面積約317坪的全新派出所，預定於107年底完成， 重建期間福營派出所將在本月20日中午12時，暫搬遷至新莊區後港一路，繼續維護治安服務民眾，做大家的好厝邊。

廣告
  • 新莊警分局福營派出所舊廳舍將原地重建。（記者曾健銘翻攝）

    新莊警分局福營派出所舊廳舍將原地重建。（記者曾健銘翻攝）

  • 新莊警分局福營派出所暫時搬遷至後港一路上。（記者曾健銘翻攝）

    新莊警分局福營派出所暫時搬遷至後港一路上。（記者曾健銘翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧酸梅滷雞翅
涼拌菜✧酸辣牛肚絲
電鍋菜✧冬瓜海鮮卷
鮭魚這樣煎更好吃！
轉寄

標題：新莊分局福營派出所暫時搬家囉！ 舊廳舍原地重建明年完工


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月18日‧星期二‧丁酉年三月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.