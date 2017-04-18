新莊分局福營派出所暫時搬家囉！ 舊廳舍原地重建明年完工

2017-04-18 20:54

〔記者曾健銘／新北報導〕新莊警分局考量福營派出所轄區人口持續增加，警員也逐年增長，且其舊廳舍建造迄今已30多年，空間、設備已不敷使用，為提升警員辦公環境，將在本月20日由原址暫時搬遷至新莊區後港一路183號，舊廳舍將原地重建，預計在107年完工。

新莊分局表示，福營派出所原有廳舍建立迄今已30多年，座落在新北市新莊區福營路101號，當時尚包含了目前光華派出所及丹鳳派出所的轄區，但因新莊地區人口逐年大幅增加，福營派出所的管轄範圍過於遼闊，後續又成立了光華派出所及丹鳳派出所，以有效維護治安及服務市民。

但近年來新北市新莊地區人口持續增長，原駐地廳舍日漸老舊，因此，新北市警察局規劃將在舊址原地重建，設計為地下1層地上5層，樓地板面積約317坪的全新派出所，預定於107年底完成， 重建期間福營派出所將在本月20日中午12時，暫搬遷至新莊區後港一路，繼續維護治安服務民眾，做大家的好厝邊。