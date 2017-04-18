| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
健康保健室 智能生活體驗
 首頁 > 社會

偽證罪今被判刑 劉喬安直播吐心聲：我會進去關

劉喬安經台北法院判偽證罪，仍可上訴。（圖片翻攝自劉喬安臉書）

2017-04-18  21:13

〔記者黃欣柏／台北報導〕「太陽花女王」劉喬安3年前遭爆是高檔援交妹，她憤而控告週刊妨害名譽，並在出庭作證時堅稱自己只是「賣酒」而非賣淫，結果今反被台北地院依偽證罪判刑3月，且不得易科罰金。稍早劉喬安透過臉書直播透露，自己不想再上訴、掙扎，將直接去服刑。

劉喬安晚間直播長達20多分鐘，除表示自己「不想再上訴了」、「我不會掙扎，我會進去關」外，也強調自己不是「醜八怪」，「想撈錢的話我早就進去演藝圈了」，還形容自己只做錯一點事情，卻像墨水染上宣紙般被放大看待，簡直像是古代的「遊街示眾」。

相關連結請見︰

劉喬安臉書

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 偽證罪 判刑 劉喬安 直播
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧酸梅滷雞翅
涼拌菜✧酸辣牛肚絲
電鍋菜✧冬瓜海鮮卷
鮭魚這樣煎更好吃！
轉寄

標題：偽證罪今被判刑 劉喬安直播吐心聲：我會進去關


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月18日‧星期二‧丁酉年三月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.