偽證罪今被判刑 劉喬安直播吐心聲：我會進去關

劉喬安經台北法院判偽證罪，仍可上訴。（圖片翻攝自劉喬安臉書）

2017-04-18 21:13

〔記者黃欣柏／台北報導〕「太陽花女王」劉喬安3年前遭爆是高檔援交妹，她憤而控告週刊妨害名譽，並在出庭作證時堅稱自己只是「賣酒」而非賣淫，結果今反被台北地院依偽證罪判刑3月，且不得易科罰金。稍早劉喬安透過臉書直播透露，自己不想再上訴、掙扎，將直接去服刑。

劉喬安晚間直播長達20多分鐘，除表示自己「不想再上訴了」、「我不會掙扎，我會進去關」外，也強調自己不是「醜八怪」，「想撈錢的話我早就進去演藝圈了」，還形容自己只做錯一點事情，卻像墨水染上宣紙般被放大看待，簡直像是古代的「遊街示眾」。

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