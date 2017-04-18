拒馬堵北一女校門挨批 警：下課前已重新部署

2017-04-18 21:45

〔記者邱俊福／台北報導〕監督年金改革行動聯盟等團體，為反對年金改革至監察院陳情、並在立法院外舉行集會活動，北市警局大安分局因應機關安全及用路人權益，以影響民眾最小的方式於總統府周邊架設阻材，並保留相關人車活口通行，維持交通順暢，有效維護民眾安全及交通秩序。

大安分局表示，現場亦與北一女校方及家長溝通說明，並於下課前將門口的部分阻材重新部署，增加校門口出入空間，改善行走動線，並派員協助交通疏導，維護下課師生安全及秩序，放學期間交通順暢及學生均安全離校，並無堵塞狀況。

大安分局呼籲，民眾表達意見應以和平理性的方式，勿有違法脫序的行為，警方一向尊重人民言論及集會遊行之自由，均會公平合理考量人民表達意見，並妥適兼顧用路人交通安全順暢及北一女學生上下課之安全保護。