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台中高分檢提抗告 王忠義：歡迎一起來開庭、檢視

2017-04-18  21:02

〔記者陳鳳麗／南投報導〕弒母案嫌犯王忠義上週被台中高分院無保釋放，台中高分檢今日提控告，王忠義說，案情部分交由律師發言，而從各種卷證顯示，自己是清白的，歡迎屆時大家一起來開庭，一起來檢視該案。

王忠義表示，辯護律師基於保護我的心情下，希望我減少發言，因此針對案情部分，將交給律師對外說明。只是自己有充分資料可反駁檢警的說法，指出他們說的錯誤之處，至於從一審判決書也可清楚看到，石台平法醫的報告未被採用。

王忠義說，台中高分檢提抗告後，未來歡迎關心的民眾一起來開庭，一起來檢視該案。而從各種官方資料和人證物證，都可證明自己是清白的。

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  • 王忠義說「對自己的清白有信心」。（記者陳鳳麗攝）

    王忠義說「對自己的清白有信心」。（記者陳鳳麗攝）

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