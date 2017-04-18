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拒盤查踩油門加速拖行警員 男判賠192萬

2017-04-18  19:26

〔記者王定傳／新北報導〕前年1月間，新北市警局三重分局光華派出所梁姓警員，見盛姓男子駕車行跡可疑，上前盤查，發現疑似毒品粉末，盛男突然踩油門加速，害梁遭拖行70、80公尺，受有頸椎閉鎖性骨折等傷害；面對求償，盛男反怪罪梁把手伸入車內，新北地院法官認為，梁員依法執行警察職務，無過失，判盛賠償192萬餘元。

前年1月5日晚間7時許，梁員巡邏時至新莊區龍安路254巷口處洗車場時，發現盛男的轎車形跡可疑，上前盤查，發現車內有一包菸盒，裡面疑有毒品粉末，因而把手伸入車內，質問粉末為何？

不料，盛男為了規避查緝，突然猛踩油門加速向前，害梁員遭汽車拖行7、80公尺，受有頸椎閉鎖性骨折、腦震盪、臉部及四肢挫傷等傷害。

梁員受傷後，行動不便，連日常生活都無法自理，提出求償，要求盛男給付醫療、看護費、勞動能力減損、精神慰撫金總計246萬餘元；盛男除認為對方請求金額過高，還指，梁把頭手伸入車窗，未採必要安全措施，要負較大的過失責任。

法官認為，梁員因打擊毒品犯罪，才把手伸進車窗，盛男卻趁此時加速逃跑，害梁受傷，梁是依法執行警察職務，並無過失，判盛賠償勞動能力減損、精神慰撫金等合計192萬餘元。

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  • 新北地院法官認為，梁員因打擊毒品犯罪，才把手伸進車窗，盛男卻趁此時加速逃跑，害梁受傷，梁是依法執行警察職務，並無過失，判盛賠償勞動能力減損、精神慰撫金等合計192萬餘元。圖為新北地院。（記者王定傳攝）

    新北地院法官認為，梁員因打擊毒品犯罪，才把手伸進車窗，盛男卻趁此時加速逃跑，害梁受傷，梁是依法執行警察職務，並無過失，判盛賠償勞動能力減損、精神慰撫金等合計192萬餘元。圖為新北地院。（記者王定傳攝）

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