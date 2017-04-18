從台中搭霸王車到高雄 警方查獲2名少年到案

2017-04-18 19:06

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山區今驚傳2名年輕男子搭霸王車，從台中市搭車南下高市五福國小前，2人誆司機要下車抽菸，不料卻前後開溜，造成司機損失5200元，警方今晚查獲伍姓等2名少年到案，警訊後依詐欺罪嫌函送法辦。

鳳山警方表示，劉姓計程車司機（48歲）於今天凌晨1時15分許，從台中市太平區振武路，搭載伍姓及吳姓少年要到高市鳳山區，直到凌晨3時30分途經五福國小前，吳男要求下車抽菸，不久隨即開溜，伍男在車上等了一會，佯稱要向對方拿手機，不久也下車開溜。

劉姓司機驚覺有異，下車追人已不見人影，才驚覺受騙上當，今早向警方報案，損失車資5200元，大呼有夠倒楣！警方調閱監視器畫面，發現2人穿越學校中庭，沿著走廊逃之夭夭，清查轄區治安人口，鎖定伍姓少年涉嫌重大。

警方今晚於保泰路網咖，查獲伍男到所偵辦，再通知吳男到案，伍男坦承犯行不諱，供稱因沒錢回家，才會搭霸王車，吳男則辯稱不知情，由於2人非現行犯，警訊後依詐欺罪嫌函送法辦。