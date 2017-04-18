獨居老翁突然不見了 里長開鎖救人

2017-04-18 19:04

〔記者蔡淑媛／台中報導〕北區自強街一名八十歲獨居老翁不良於行，但仍天天拄拐杖到里內關懷據點聊天、用餐，上週末連兩天未出現，都因跌倒在地，無法起身、失禁又脫水，里長和志工上門關懷找不到人，趕緊找鎖匠開門，及時救人。

錦村里長吳榮益說，洪姓老翁喪偶多年，養子又遠在宜蘭教書，獨居台中，生活還能自理，上週連續三天未到里內關懷據點，但前往住家門叫人還會應門，週六不放心再去關懷，已無回應，趕緊找鎖匠開門，竟發現老翁跌趴在地，身體虛弱，大小便失禁，無法動彈。

幸好老翁還有意識，不斷說好渴、好餓，吳榮益和志工趕緊將他扶起，餵食、洗澡更衣，他才逐漸恢復力氣並道謝，說是起床要拿東西，卻無力跌倒，吳榮益也通知養子，但人在國外帶學生比賽，本週六才趕得回來處理照顧。

吳榮益和鄰長充當家人，隔天再去探視時發現老翁又二度跌趴在地，將他扶起照顧、餵食，也出動志工一起幫忙打掃住家，天天帶三餐加宵夜四次去探視，幸好這兩天沒發生意外。

吳榮益說，老翁有輕微失智，但生活仍能自理，可能近來老化嚴重，一直是里內的重點關懷對象，雖然目前有愛鄰守望隊會一個月探望一次，顯然不足，里內關懷據點彌補不足，也很警覺經常去關懷，幸未發生憾事。