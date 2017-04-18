| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
健康保健室 智能生活體驗
 首頁 > 社會

獨居老翁突然不見了 里長開鎖救人

2017-04-18  19:04

〔記者蔡淑媛／台中報導〕北區自強街一名八十歲獨居老翁不良於行，但仍天天拄拐杖到里內關懷據點聊天、用餐，上週末連兩天未出現，都因跌倒在地，無法起身、失禁又脫水，里長和志工上門關懷找不到人，趕緊找鎖匠開門，及時救人。

錦村里長吳榮益說，洪姓老翁喪偶多年，養子又遠在宜蘭教書，獨居台中，生活還能自理，上週連續三天未到里內關懷據點，但前往住家門叫人還會應門，週六不放心再去關懷，已無回應，趕緊找鎖匠開門，竟發現老翁跌趴在地，身體虛弱，大小便失禁，無法動彈。

幸好老翁還有意識，不斷說好渴、好餓，吳榮益和志工趕緊將他扶起，餵食、洗澡更衣，他才逐漸恢復力氣並道謝，說是起床要拿東西，卻無力跌倒，吳榮益也通知養子，但人在國外帶學生比賽，本週六才趕得回來處理照顧。

吳榮益和鄰長充當家人，隔天再去探視時發現老翁又二度跌趴在地，將他扶起照顧、餵食，也出動志工一起幫忙打掃住家，天天帶三餐加宵夜四次去探視，幸好這兩天沒發生意外。

吳榮益說，老翁有輕微失智，但生活仍能自理，可能近來老化嚴重，一直是里內的重點關懷對象，雖然目前有愛鄰守望隊會一個月探望一次，顯然不足，里內關懷據點彌補不足，也很警覺經常去關懷，幸未發生憾事。

廣告
  • 獨居洪姓老翁跌倒在地一天一夜，幸好里長找人開鎖發現救人。（記者蔡淑媛翻攝）

    獨居洪姓老翁跌倒在地一天一夜，幸好里長找人開鎖發現救人。（記者蔡淑媛翻攝）

  • 里長吳榮益為洪姓老翁喝水吃飯。（記者蔡淑媛翻攝）

    里長吳榮益為洪姓老翁喝水吃飯。（記者蔡淑媛翻攝）

  • 老翁家裡髒亂，志工幫忙打掃。（記者蔡淑媛翻攝）

    老翁家裡髒亂，志工幫忙打掃。（記者蔡淑媛翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 獨居老人 獨居老翁 跌倒 開鎖
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧酸梅滷雞翅
涼拌菜✧酸辣牛肚絲
電鍋菜✧冬瓜海鮮卷
鮭魚這樣煎更好吃！
轉寄

標題：獨居老翁突然不見了 里長開鎖救人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月18日‧星期二‧丁酉年三月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.