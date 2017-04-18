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狼師找小孩洩慾抒壓 醫師針對戀童癖這麼說...
2017-04-18 20:58
〔記者徐聖倫／ 新北報導〕北市某私立高中資訊科42歲林姓男教師被爆誘拐3名小6男童，以玩線上遊戲為名騙到家中進行猥褻得逞，專業的醫師說，會挑選小孩子下手，最大原因就是小孩子「好哄騙」，可以予取予求。
新店耕莘醫院精神科主任醫師楊聰才說，「戀童癖」分「固定型」、「退化型」2種。固定型為自幼可能因外貌、身材等條件得不到異性關注，成年後便轉向找好騙的無論男童、女童下手，滿足自尊、性慾；退化型的人則是可能已有伴侶，但雙方關係可能不佳，甚至衝突連連，也是為了滿足自尊及性慾，轉向小朋友下手。
楊醫師說，單就林師目前所知背景，他並未結婚，自己一人在外居住未與家人同居，平時在工作與同僚、學生相處上並無異樣，下手對象也不是自己學生，很有可能是屬於固定型的戀童癖。
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