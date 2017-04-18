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楠梓益群橋驚傳有人落水 消防隊出動橡皮艇搜救
2017-04-18 18:50
楠梓益群橋驚傳有人落水，消防隊出動橡皮艇搜救中。 （記者陳文嬋攝）
［記者陳文嬋／高雄報導］高市楠梓區益群橋下後勁溪驚傳有人疑似落水，消防隊出動橡皮艇，目前未發現溺者，消防人員入水搜救中。
楠梓益群橋驚傳有人落水，消防隊出動橡皮艇搜救中。 （記者陳文嬋攝）
楠梓益群橋驚傳有人落水，消防隊出動橡皮艇搜救中。 （記者陳文嬋攝）
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