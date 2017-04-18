超商店員好心借打火機 竟被醉男拿手機砸頭

2017-04-18 19:02

〔記者王冠仁／台北報導〕41歲李姓男子，前天凌晨1點多喝醉酒後，走到台北市開封街一間便利商店，向林姓店員（26歲）借打火機要抽菸。林男借給他打火機後，李居然就在店內叼起香菸要點燃吸食。

林見狀制止，告訴他店內不可以抽菸，想不到李勃然大怒，先是走到櫃檯旁，拿起自己的手機朝林頭部丟擲，隨後更與林互相扭打。當時店內仍有其他顧客，他們見到兩人扭打，嚇得報警。

轄區警方趕到現場後居中協調，但李疑似喝醉神智不清，居然出手推擠員警還大罵三字經；員警見他脫序，當場將他壓制逮捕，除依妨害公務罪嫌送辦外，林姓店員與超商業者也對他提告傷害與毀損。

警方說，李男酒測後酒測值達0.81毫克，他酒醒後發現自己闖禍，嚇得說不出話。

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