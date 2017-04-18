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傳洪文棟刻意疏遠撇清 徐國璋：我很失望

2017-04-18  20:49

［記者黃捷／台北報導］自稱是「歌仔戲國寶」楊麗花丈夫洪文棟的私生子徐國璋，為了確認親子關係，今天下午再度現身士林地方法院，本案自一個月前首度開庭後，傳出洪單方面撇清2人關係，徐今哽咽表示「我很失望」，開庭除再提親子鑑定，也提供洪匯款給他的紀錄，希望證明2人過去的關係。

今年2月24日士林地院首次開庭，洪當時就未出庭，而是委由律師出席，但律師因臨時接受委託，訴狀來不及寫，法官當時就答應等他完成訴狀，改今天下午4點再開庭，但洪方面仍只有律師出席，本人未現身。

徐庭後受訪表示，他先前從美國回來，每次都會找洪見面，告訴洪「父親我回來了」，但自從今年2月開始打官司起，2人逐漸疏遠，再也沒有聯繫。

徐哽咽地說：「I feel very disappointed（我覺得非常失望），他是我父親他也知道，為什麼他要這樣做？...不管怎麼樣，他還是我父親，他老了，如果可以我也願意照顧他。」

徐的委任律師黃逸仁則指出，除了提供匯款紀錄，另也請求親子鑑定，並調查是否有證人曾親眼見到、親耳聽到2人一同出現。

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  • 徐國璋（左）今再至士林地院開庭，希望確認與洪文棟的親子關係。（記者黃捷攝）

    徐國璋（左）今再至士林地院開庭，希望確認與洪文棟的親子關係。（記者黃捷攝）

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