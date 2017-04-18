前女友指控偷拍「鮑魚照」 男主角沒入鏡獲不起訴

2017-04-18 18:33

［記者黃捷／台北報導］呂姓女子與楊姓前男友分手後，無意間突然從楊男那邊收到自己的「鮑魚照」，驚覺被偷拍，氣得控告楊男妨害秘密；楊男到案後否認犯行，辯稱「那不是我拍的」，照片的拍攝者也沒有入鏡，無法證明楊男就是偷拍犯嫌，士林地檢署只能處分不起訴。

呂女指控，她前年8月間與楊男分手，去年與另一名男子開始交往，新男友卻突然收到楊男傳她的「鮑魚照」，她回想2人前年交往期間，她5、6月間曾留宿楊男住處，楊男可能趁她睡著時偷拍。

楊男到案後堅決否認偷拍，但表示忘記照片是哪裡來的。

檢警勘驗偷拍照片，雖能認出女主角是呂女，但因拍攝者沒有入鏡，也無法從照片中背景認定地點在楊男住處，檢警另搜索、扣押楊男的手機、筆記型電腦，也找不到其他偷拍呂女的照片，又沒有其他證據指出偷拍者是楊男，遂處分不起訴。