| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
健康保健室 智能生活體驗
 首頁 > 社會

前女友指控偷拍「鮑魚照」 男主角沒入鏡獲不起訴

2017-04-18  18:33

［記者黃捷／台北報導］呂姓女子與楊姓前男友分手後，無意間突然從楊男那邊收到自己的「鮑魚照」，驚覺被偷拍，氣得控告楊男妨害秘密；楊男到案後否認犯行，辯稱「那不是我拍的」，照片的拍攝者也沒有入鏡，無法證明楊男就是偷拍犯嫌，士林地檢署只能處分不起訴。

呂女指控，她前年8月間與楊男分手，去年與另一名男子開始交往，新男友卻突然收到楊男傳她的「鮑魚照」，她回想2人前年交往期間，她5、6月間曾留宿楊男住處，楊男可能趁她睡著時偷拍。

楊男到案後堅決否認偷拍，但表示忘記照片是哪裡來的。

檢警勘驗偷拍照片，雖能認出女主角是呂女，但因拍攝者沒有入鏡，也無法從照片中背景認定地點在楊男住處，檢警另搜索、扣押楊男的手機、筆記型電腦，也找不到其他偷拍呂女的照片，又沒有其他證據指出偷拍者是楊男，遂處分不起訴。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧酸梅滷雞翅
涼拌菜✧酸辣牛肚絲
電鍋菜✧冬瓜海鮮卷
鮭魚這樣煎更好吃！
轉寄

標題：前女友指控偷拍「鮑魚照」 男主角沒入鏡獲不起訴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月18日‧星期二‧丁酉年三月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.