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反年改陳抗影響交通 警方辛苦暢通道路

2017-04-18  18:27

〔記者鄭景議／台北報導〕監督年金改革行動聯盟等團體，為反對年金改革至監察院陳情，今（18）日15時許公教團體號召近1600名退休人員到監察院遞陳情書，因民眾聚集眾多且等待陳情結果，人群溢出至忠孝東路及中山南路東南側路段，士林分局偕同中正第一分局及文山第二分局支援警力，適時部署，圈圍勸導於監察院東南角，防止民眾溢至對向車道，盡力維持交通順暢。

雖然忠孝東路東行及雙向車行地下道未受影響，車流仍保持暢通，但忠孝東路及中山南路東南側路段交通堵塞，民眾抱怨不斷，所幸員警上前疏導，與陳抗民眾柔性勸導溝通，總算在約16時左右，清理路面，民眾也陸續離開現場，忠孝東路終於恢復順暢。

士林分局表示，警方向來極為尊重人民言論及集會遊行之自由，還會給予必要之協助，但仍要秉持「保障合法、取締非法、防制暴力」的原則，協助民眾表達訴求，呼籲民眾集會表達訴求應保持和平理性，並注意自身安全，共同維護憲法及兩公約等保障人民言論自由之權益，維持社會安全與安寧。

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  • 民眾陳抗影響交通。（記者鄭景議翻攝）

    民眾陳抗影響交通。（記者鄭景議翻攝）

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