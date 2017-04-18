影射洪智坤收賄 王世堅拖兩名議員下水
〔記者溫于德／台北報導〕台北市議員王世堅去年1月8日接受媒體採訪時提到，「市府團隊『有人』向遠雄要求不當的巨額價金，答應遠雄協調大巨蛋一事」，影射幕後藏鏡人即是時任市政顧問的洪智坤，後遭對方提告刑事附帶民事賠償，要求200萬精神賠償、登四報頭版道歉。民事今天下午開庭審理時，王仍堅稱與洪沒有怨隙，市議員的職責本來就是監督官員，且早在他發表前，兩名議員就曾討論此事，主張不需賠償，另也指洪在一人之下、萬人之上；洪則強調王未提出任何事證，毫無根據且未經查證，仍主張要賠償。
本件訴訟牽涉台北市5大弊案的大巨蛋案、美和市案。
王世堅開庭時指出，上月曾聽聞台北市政府政風處長劉明武指，洪世坤涉弊案（指大巨蛋案），且政風處也介入調查；另，鍾小平議員也曾與他討論此事，且「鍾與新北市議員陳明義亦曾討論，時間點更是早於他半年」，且鍾曾就此事挨告已獲不起訴，怎會「別人講都沒事，我講就有事」。他同時指，洪明顯是在一人之下（指柯文哲）、萬人之上。
王世間也要求傳喚鍾小平、劉明武出庭作證。
現是蝴蝶蘭文創公司的文創顧問洪智坤則反駁涉及大巨蛋，另指出，雖在柯市府指派下擔任美和市議約小組成員，但議約小組尚包含其他局處，絕對無法一人獨大。他也否認「一人之下」之說，並再度強調王的說法未經查證。洪也透過律師表示，高檢署已針對不起訴一事發回檢方，要求續行偵查。
法官最後裁定下月9日下午5時宣判。
王世堅庭後再度強調，與洪智坤之間「沒怨懟，是本於職責監督市政府官員」，並質疑柯文哲遲遲未對大巨蛋解約接管，且洪是在柯上任後才獲啟用，卻又讓洪在三更半夜捲鋪蓋走人，當然啟人疑竇，自認質疑沒錯，不須賠償。
本案刑事判決部分，高等法院認定，王世堅無法證明所言為真就輕率指責洪智坤，具真實惡意，去年12月20日以誹謗罪判王拘役50天，得易科罰金5萬元，全案定讞。
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