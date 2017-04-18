日客粗心行李丟小黃後車箱 台警助尋回

2017-04-18 17:40

〔記者姚岳宏／台北報導〕日籍旅客佐久間先生上週末前往台北市松隆路、永吉路口找朋友，不慎將行李遺落於計程車上，裡面有護照及重要文件等，心急如焚的他人生地不熟，不知如何是好，只好硬著頭皮附近的五分埔派出所求助。

起初雙方語言不通，溝通有些障礙，警員陳冠廷、王振翰想到可使用翻譯軟體，這才得知報案人行李遺落於計程車上，但報案人對所搭乘的計程車號、車款等資訊皆稱無印象，員警仔細詢問其乘車路線、上下車地點等資訊，並調閱監視器、查訪下車地店家，沒多久就找到他們搭乘的計程車，透過資訊系統找上余姓運將前來歸還行李。

余姓運將接獲警方通知，立即於車內後行李箱尋得行李，火速送來派出所，讓行李失而復得的日籍旅客十分感動，也對台灣警方的工作精神留下深刻印象。