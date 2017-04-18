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9旬婦住院不捨摘金戒 卡戒家屬急求援

消防隊員小心翼翼地替臥病在床的老婦人移除卡戒。（記者王宣晴翻攝）

2017-04-18  17:03

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重一名92歲的蔡姓老婦日前因病住院，因注射點滴左手腫脹，導致中指及無名指上的兩只金戒指卡在手指上，家屬見狀趕緊到重陽分隊，詢問是否能協助老母親移除手上的戒指。

重陽分隊員洪明煒及莊吉源聽到蔡婦家屬求救，立即隨同家屬到市立聯合醫院三重院區，發現臥病在床的蔡姓老婦因為注射點滴，左手嚴重腫脹，因念舊一直不願摘下的兩只金戒指就卡在無名指及中指上。

新北市消防局第三大隊表示，因家屬表示戒指對母親有特殊意義，消防人員評估後將中指的18K金戒指以潤膚乳液潤滑拔除，但無名指上的黃金戒指只能小心剪斷，雖剪斷戒指，但順利替老婦人移除卡戒，讓家屬相當感謝。

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  • 消防隊員小心翼翼地替臥病在床的老婦人移除卡戒。（記者王宣晴翻攝）

    消防隊員小心翼翼地替臥病在床的老婦人移除卡戒。（記者王宣晴翻攝）

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