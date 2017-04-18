汙水工程挖破瓦斯管線 烈焰從地底竄出
2017-04-18 17:06
〔即時新聞／綜合報導〕水利局在台中市寧夏路和寧夏東一街口，進行汙水下水道工程時，於今日下午2時許不慎挖斷瓦斯管線，烈焰不斷從地洞竄出，消防人員獲報後連忙到場灑水控制火勢。
據《三立新聞》報導，消防人員接上水線後開始往起火處灑水，隨後瓦斯公司人員也到場處理，但一時間無法將瓦斯管線完全關閉，所以隨後又進行了填土工程，以確保附近居民安全。
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