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汙水工程挖破瓦斯管線 烈焰從地底竄出

2017-04-18  17:06

〔即時新聞／綜合報導〕水利局在台中市寧夏路和寧夏東一街口，進行汙水下水道工程時，於今日下午2時許不慎挖斷瓦斯管線，烈焰不斷從地洞竄出，消防人員獲報後連忙到場灑水控制火勢。

據《三立新聞》報導，消防人員接上水線後開始往起火處灑水，隨後瓦斯公司人員也到場處理，但一時間無法將瓦斯管線完全關閉，所以隨後又進行了填土工程，以確保附近居民安全。

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  • 台中市寧夏路和寧夏東一街口，今日在進行汙水下水道工程時不慎挖破瓦斯管線。（圖擷自Google街景）

    台中市寧夏路和寧夏東一街口，今日在進行汙水下水道工程時不慎挖破瓦斯管線。（圖擷自Google街景）

  • 火焰不斷從破裂的瓦斯管線處冒出。（圖擷自《三立新聞》）

    火焰不斷從破裂的瓦斯管線處冒出。（圖擷自《三立新聞》）

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相關關鍵字： 汙水下水道 瓦斯 瓦斯外洩 瓦斯外漏 瓦斯管線
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