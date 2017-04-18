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新廠工安意外 上銀：第一時間探視傷者贈慰問金

2017-04-18  17:26

〔記者羅倩宜／台北報導〕傳動系統大廠上銀（2049）在嘉義大埔美園區的新廠工程傳出工安意外，上銀表示，此屬興建中工程，廠區尚未完工，雖然責任歸屬為營造廠，但上銀已於第一時間赴醫院探視受傷工人並致贈10萬元慰問金，同時交由相關單位釐清事故原因。

上銀科技為國內傳動系統大廠，目前在嘉義的大埔美精密機械園區投入新建廠房工程，去年底才進行奠基典禮，預計2018年完工並正式投產。今（18日）早上7時許，61歲張姓工人不慎從鷹架掉落，頭顱遭鋼筋貫穿，送醫急救後，已恢復呼吸心跳。

上銀表示，已於第一時間赴醫院探視受傷工人並於下午專程致贈慰問金。此次事件發生於興建中工程，雖非屬上銀廠內工安事件，上銀仍將全力協助釐清事故發生原因並做好更嚴謹的預防措施。

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  • 61歲工人從離地4公尺的鷹架掉落，地面鋼筋貫穿其頭顱，被緊急送醫。（資料照）

    61歲工人從離地4公尺的鷹架掉落，地面鋼筋貫穿其頭顱，被緊急送醫。（資料照）

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