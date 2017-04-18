抓姦硬闖房間 老婆、徵信業者判拘

2017-04-18 16:36

〔記者王定傳／新北報導〕38歲張姓女子懷疑丈夫偷情，僱請徵信社顏姓男子跟監，發現丈夫帶小三跑到旅舍，2人強行闖入房間挨告，新北地院依侵入住宅罪，判2人拘役各20日，得易科罰金2萬元，可上訴。

檢警調查，張女因懷疑丈夫偷情，早已僱用徵信業者跟監，前年1月31日晚間，顏回報張夫帶著一名女子跑到旅舍，張女氣炸與顏男硬闖房間因而挨告。

檢方認為，若非執法人員，不容許其個人為伸張配偶身分法益，任意破壞他人居住安寧自由，甚至無限上綱要求他人配合，否則將逾越社會倫理秩序規範；法官也認為，2人擅自侵入張女丈夫私密使用旅館房間，干擾他人隱私，確有不該，判拘各20日，得易科罰金2萬元，可上訴。