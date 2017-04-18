怪客半路攔車打人 客運司機：嚇到不敢回家

2017-04-18 16:31

〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市一名楊姓客運司機今日上午開車行經金山區公所前，突然被一名機車怪客攔下。楊男不予理會，對方竟跑到司機車窗旁，猛敲車窗，還將窗戶強行拉開，動手毆打運將頭部。楊男趕回公司時，楊男還拿著棍棒到國光客運金山站內找人，甚至跑到楊男家中恐嚇，嚇得他趕緊報警。警方目前已掌握犯嫌身分，將約他到案說明。

楊姓運將說，今日上午開國光客運1815金山往台北的路線車輛時，在金山區公所前讓乘客下車，準備起步的時候，對向一輛機車突然逆向行駛，卡在客運車頭前；該名騎士拼命敲車門，要自己下車理論，為了自身安全決定不予理會。

未料，騎士繞到客運左方的司機座位，強開車窗打人，回頭就逃走；自己回到金山站休息時，犯嫌又持木棒到站內挑釁，所幸被長官打發。結果卻接到家人電話表示，該名男子又跑到家中破壞機車，嚇得家人趕緊離開，連自己都不敢回家，只好求助警方，才發現犯嫌疑是住在附近的梁姓鄰居。

警方初步調查，疑犯姓梁住在楊男家附近，且有因精神疾病就醫紀錄，可能先前兩人有所恩怨才會攔車打人，目前已聯繫梁男及其家屬，到派出所協處釐清案情。