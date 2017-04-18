欠醫院4萬多醫藥費 癌末毒蟲飛車搶800元
2017-04-18 16:30
〔記者王捷／台南報導〕吳姓男子今日上午8時許在台南北區小東路一帶行搶，得手800元，兩小時候吳男落網，他自稱年輕時吸食安毒，加上喝酒沒有節制，10多年前罹患肝硬化，去年8月又被診斷肝癌末期，欠下成大醫院4萬多元診療費，他寫信給很多慈善會申請補助，但都沒有下文，今日他又因為身體不適住院，但實在欠下太多錢，所以才向醫院請假半小時搶劫籌醫藥費，訊後警方將他依搶奪、竊盜罪嫌移送法辦。
50多歲的吳男，有多項毒品、竊盜前科，102年才因為毒品入監獄服刑、104年9月出獄。吳男自稱，年輕時曾做過八大行業、討債集團，還染上毒癮，出獄後他想金盆洗手，不過去8月在工作時突然暈倒，被送到成大醫院，沒想到卻被診斷出肝癌末期，還要換肝。
得知噩耗，吳男頓時不曉得該怎辦，出院後還欠下4萬多元診療費，讓他不曉得該如何是好，又決定開始吸毒止痛。因為肝癌末期吳男曾經試著想做內勤工作，曾經去平板電腦維修班、園藝工作，但一直都無法勝任工作，被迫辭掉工作。
吳男曾經寫信給各慈善團體，向各慈善機表達需要金援，不過都因為有前科遭拒絕，雖然有些私人慈善基金會有寄錢給他，不過仍無法換肝、接受化療，最後才死心決定行搶。
警方調查，17日晚間吳男偷走一面車排，不過今日打算要行搶時，又因為身體不舒服到奇美醫院就診，醫師建議他住院觀察，但是吳男也曾欠下奇美醫院醫療費2千多元，加上沒錢吃飯，向醫院請假半小時行搶。
吳男在小東路一帶看中杜姓老婦人，變飛車行搶她的包包得手800元，杜婦報案後警方著手調查，發現吳男跑去永康區中華路一帶吃東西，警方追到永康逮人，吳男見到警員便坦承犯案，訊後警方將吳男依搶奪罪嫌移送法辦。
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