酒後衝突懷恨 大同公司泰勞遭同鄉持刀刺腹

2017-04-18 16:15

〔記者余衡／新北報導〕新北市三峽區大同公司廠區內，今天中午近12點時傳出衝突濺血，兩名泰籍勞工因先前飲酒衝突彼此互看不順眼，中午其中一方持水果刀刺向另一方左腹部，當場濺血送醫目前暫無生命危險。

警方調查，2名外勞分別為33歲的達卡及38歲的凱翁，雙方之前飲酒時因聊天起口角懷恨在心，今天早上凱翁來找達卡雙方爆發鬥毆被其他員工阻止，近午時凱翁再次前來叫囂就遭達卡刺傷。

警方將達卡帶回派出所，他目前已對凱翁提出傷害告訴，但由於凱翁仍在醫院治療尚未製作筆錄，警方將持續釐清事發經過。