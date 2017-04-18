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2歲男童遭凌虐致死 生母聲押獲准

2017-04-18  16:06

〔記者黃良傑／高雄報導〕16日遭生母用衣架凌虐的2歲男童，送醫急救後17日下午宣告不治，雄檢昨晚完成男童相驗，並對男童母親依傷害致死罪向法院聲押，今天凌晨裁准羈押。

檢方認為，兇嫌男童母親所犯最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，並有勾串證人之虞，加上有反覆實施家庭暴力行為之虞，認有羈押之必要，故當庭諭知逮捕，向法院聲請羈押獲准。

據了解，男童經送醫曾一度恢復心跳，在加護病房施以藥物及壓胸治療，但最後仍救不回小生命，昨下午3點49分宣告不治，死因是腦部蜘蛛膜下腔出血。

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  • 被母親毆打成傷的男童宣告不治。圖為母親跟著救護車到醫院。（資料照，記者洪定宏翻攝）

    被母親毆打成傷的男童宣告不治。圖為母親跟著救護車到醫院。（資料照，記者洪定宏翻攝）

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