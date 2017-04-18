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色老頭公車搭訕女乘客遭拒 惱羞襲胸被逮

2017-04-18  16:03

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市70歲楊姓老翁，今天上午11點許，搭乘306線埔心往中壢地區的新竹客運，搭訕車內一名35歲鄭姓女乘客，過程中不斷找機會與鄭女聊天，頻頻詢問讀哪間學校、在哪裡工作，甚至想拿糖果請她吃，鄭女不斷拒絕，還把食物拍落地板，楊姓老翁見狀惱羞成怒，竟然以手肘攻擊女子胸部，鄭女氣憤大喊色狼，跑向公車司機指控遭受性騷擾。

客運司機立即把車門鎖上不讓楊姓老翁下車，並把客運車停在中壢區中和、建國路口的客運總站報警；中壢警分局中壢派出所警員江益德到場詢問，楊姓老翁推說是誤會一場，表明只是想和鄭女聊天而已，轉頭就要跑，經員警攔住後，楊翁突然暴走抗拒、無法控制情緒，還出手將員警的反光背心扯破，最後被趕來的警力一起制伏，強拉下車帶往派出所。

全案依妨害公務及性騷擾法治法移送偵辦。

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  • 楊姓老翁公車搭訕女乘客遭拒，惱羞襲胸被逮。（記者李容萍翻攝）

    楊姓老翁公車搭訕女乘客遭拒，惱羞襲胸被逮。（記者李容萍翻攝）

  • 楊姓老翁公車搭訕女乘客遭拒，惱羞襲胸被逮。（記者李容萍翻攝）

    楊姓老翁公車搭訕女乘客遭拒，惱羞襲胸被逮。（記者李容萍翻攝）

  • 楊姓老翁公車搭訕女乘客遭拒，惱羞襲胸被逮。（記者李容萍翻攝）

    楊姓老翁公車搭訕女乘客遭拒，惱羞襲胸被逮。（記者李容萍翻攝）

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相關關鍵字： 公車 性騷擾 違反性騷擾防治法
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