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婦罵兒女友「只有那個洞」 兒挺女友不挺媽

2017-04-18  16:25

［記者黃捷／台北報導］楊姓婦人因不滿兒子與孫姓女子交往，去年6月在公眾場合大聲辱罵孫女「死不要臉」、「她有什麼資格，一個洞是不是，那個洞好嗎？」、「這種女人到處多的是，要的話酒家一大堆」，引起附近許多民眾側目，孫女當場感覺受辱，把楊婦辱罵內容全錄下，氣得控告公然侮辱。

士林地檢署日前除傳喚雙方出庭，另通知楊婦的兒子作證，兒子也向檢察官指稱，母親確實在公眾場合大罵孫女，內容不堪入耳，且因孫女提出錄音檔，罪證明確，遂依公然侮辱罪嫌起訴楊婦。

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  • 婦辱罵兒子女友「只有那個洞」，遭士林地檢署依公然侮辱罪起訴。（記者黃捷攝）

    婦辱罵兒子女友「只有那個洞」，遭士林地檢署依公然侮辱罪起訴。（記者黃捷攝）

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