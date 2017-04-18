司改會議》羅秉成：優先建立完善通譯制度
2017-04-18 15:41
〔記者項程鎮／台北報導〕全國司法改革國是會議今天舉行第1組第4次會議，會中討論弱勢者在訴訟中的保護和協助機制，決議建請行政院和司法院建構完善的司法協助計劃和政策，包括建立「司法詢問員制度」，協助弱勢者了解司法機關的詢問內容和程序，同時禁止對弱勢的被害人和被告測謊，確保弱勢者能充分理解法律上的權利。
第一組召集人法扶基金會董事長羅秉成律師下午在會後記者會指出，弱勢民眾的司法權利是第一組最重要、而且最優先的議題，會中還決議建立完善司法機關的通譯制度，包括建立通譯人才庫，並修訂相關辦法以確認司法通譯的證照制度，並讓當事人可以自己選擇通譯。
司法院指出，目前東南亞語系通譯人才不足，只有越南語和泰語有檢定機制，其他印尼、馬來西亞等國都沒有，未來將加強改善通譯制度，讓新住民等弱勢族群能有友善的法院環境。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 台妹和非洲男樓梯間嘿咻 他將影片PO網下場是...
- 八田與一斷頭照曝光 李、邱2人互拍留影
- 司改會議》通譯人才不足 設法改善法院環境
- 中壢「懷寧醫院」僱用密醫看診 院長吳清彥起訴
- 警員待命中驟逝 新北市長今捻香慰問
網友回應
熱門新聞
- 中職》「大王」王柏融霸氣甩棒 讓美媒直呼狂（影音）
- 野生開心鬼現身西門町 71歲黃百鳴現在長這樣！
- 桃園》青創及中小企業貸款 核貸比率低
- 小S好大膽 竟想賞林志玲巴掌
- 壯觀！台南西阿里關出現「螢火蟲銀河」（圖輯）
- 台東圖書館拉皮 磚紅古意不變
- 避談戴立忍 桂綸鎂同框金鋼狼爽爽的
- 搶前瞻 新竹縣長邱鏡淳：顏色不一樣，拿錢很困難
- 土耳其國安會建請內閣 延長緊急狀態
- 獨盟》0出局大危機 曹錦輝霸氣連3K無失分
- MLB》捕手打這暗號 所有人都懂了（影音）
- 新產品出貨 啟碁今年營收估二位數成長
- 年吸客近百萬 羅東林業園區評估收費
- 布蘭妮初登「台」逼哭粉絲 「大無限」8.12首在台辦個唱
- 阿信大展掰歌功力 《包子與泡芙》重現江湖
- 桃園》觀光工廠數 挨批兩年原地踏步
- 王子逝世近1年 醫生認了以假名開鴉片類藥物給他
- 北韓揚言每週射飛彈 川普要金正恩「乖一點」
- 世界文化遺產潛力點 石板屋聚落竟被搭鐵皮屋
- 八田斷頭案》謝長廷：八田是工程師 與政治無涉
- 職棒前輩：基層棒球員 應多元發展
- 環評修法將公告 礦權展延納入
- 爭取捷運黃線納前瞻 陳菊北上發聲
- 緬甸媳愛學習 考取10張技術證照
- 呷好道相報？ 宸鴻老董與總顧問買同一建商豪宅
- （專訪影音）李毓芬甜誇柯震東 自曝神級理想對象是「他」
- 疫病》腸病毒疫情晚報到！暑假前進入高峰
- 國師驚曝出櫃？！ 多元成家對象竟是「她」
- （影音）新垣結衣甜曝哭戲秘訣 女神變紙巾公主8千萬入袋
- 先民開墾大里 青年舞出歷史
- 全球10大美味泡麵 台灣「小拌麵」排行第9
- 布萊恩1桿超車 美巡首冠
- 〈廢核救家園〉核災有家歸不得 首次判決國家也得賠
- 北韓若崩潰 港媒分析3點：中國恐成輸家
- 李毓芬甜誇柯震東 床戰張睿家喊賺到
- 潔西卡生日威登紐約時代廣場看板！成韓女偶像第一人
- 腳底長藍紫色斑塊 竟是「典型卡波西氏肉瘤」
- 鋒面接近北台灣水氣增 吳德榮：週五起有較大雨勢
- 立院戰場開啟 公務員年改拚本週初審完
- （影音）包偉銘甜慶結婚2周年 替洪榮宏牽紅線用這招
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：司改會議》羅秉成：優先建立完善通譯制度
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分