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司改會議》羅秉成：優先建立完善通譯制度

2017-04-18  15:41

〔記者項程鎮／台北報導〕全國司法改革國是會議今天舉行第1組第4次會議，會中討論弱勢者在訴訟中的保護和協助機制，決議建請行政院和司法院建構完善的司法協助計劃和政策，包括建立「司法詢問員制度」，協助弱勢者了解司法機關的詢問內容和程序，同時禁止對弱勢的被害人和被告測謊，確保弱勢者能充分理解法律上的權利。

第一組召集人法扶基金會董事長羅秉成律師下午在會後記者會指出，弱勢民眾的司法權利是第一組最重要、而且最優先的議題，會中還決議建立完善司法機關的通譯制度，包括建立通譯人才庫，並修訂相關辦法以確認司法通譯的證照制度，並讓當事人可以自己選擇通譯。

司法院指出，目前東南亞語系通譯人才不足，只有越南語和泰語有檢定機制，其他印尼、馬來西亞等國都沒有，未來將加強改善通譯制度，讓新住民等弱勢族群能有友善的法院環境。

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  • 司改國是會議第一組召集人羅秉成律師。（記者項程鎮攝）

    司改國是會議第一組召集人羅秉成律師。（記者項程鎮攝）

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