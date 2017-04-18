死亡車禍扯出小3疑雲 前妻泣訴2人都是受害者

2017-04-18 15:45

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣員山鄉昨天發生貨車與機車死亡車禍，駕駛吳男的前妻昨天直指被載的趙女是介入他們婚姻的小三，今天趙父跳出來澄清，全家人都被吳男和他前妻蒙在鼓裡，沒人知道吳男友結婚甚至有小孩。對此，吳男前妻張女說明，她是一時激動才說趙女是小三，希望她趕快醒來。

張女與趙女以姊妹相稱，張女都稱趙女妹妹，她說，妹妹很單純，什麼都不知道，她本來也想跟趙妹妹講清楚，嘗試用line和臉書與趙妹妹聯繫，可是前夫不准她表明身分，所以她只好自稱是吳男的乾姊，她表示兩個女生都是受害者，昨天一時太激動，不該說妹妹是小三的，如果早一點讓妹妹知道，說不定就不會發生憾事了。

事發後張女也一直到醫院探望趙女，她說，她也為妹妹求護身符，也拜託吳男不要帶走妹妹，她真的是無辜的，什麼都不知道，又單純又乖，只求她趕快醒來，希望以後可以當姊妹，一定會好好照顧她。