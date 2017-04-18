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驚險畫面曝光！ 菸酒小貨車翻5圈撞護欄

2017-04-18  15:35

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣省道台82線快速道路昨天發生一起翻車車禍，滿載菸酒的小貨車疑因爆胎翻覆撞上護欄；今天小貨車後方車輛的行車記錄器影像曝光，只見小貨車東搖西晃，瞬間翻覆滾四、五圈後猛力撞上護欄，煙霧瀰漫，滿地菸酒殘骸，酒香四溢；而小貨車駕駛僅受輕傷，讓人直說「命大」。

翻車事件發生在昨天中午台82線快速道路往東18.3公里處，小貨車駕駛從六腳鄉運貨到山區，剛上快速道路沒多久後，車輛突然失控，整台車翻覆後在地上旋轉，猛撞上護欄，現場滿是啤酒、高梁酒和米酒頭殘骸；許姓駕駛經酒測，並未酒駕，而小貨車右後輪已爆胎，確切意外發生原因正由警方鑑定調查。

在小貨車後方錄下翻車畫面的民眾說，在後方發現車禍後，立即停在路肩先下車察看，並且立即報案；小貨車駕駛只有手部有些擦傷，讓報案救援的民眾說，「真的是天主保佑」。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

相關影音（民眾提供）

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  • 滿載菸酒的小貨車翻覆撞上護欄，現場滿是啤酒、高梁酒和米酒頭殘骸，滿地酒香。（記者林宜樟攝）

    滿載菸酒的小貨車翻覆撞上護欄，現場滿是啤酒、高梁酒和米酒頭殘骸，滿地酒香。（記者林宜樟攝）

  • 民眾錄下載滿菸酒小貨車車禍畫面。（記者林宜樟翻攝）

    民眾錄下載滿菸酒小貨車車禍畫面。（記者林宜樟翻攝）

  • 車禍現場有嚴重翻覆刮痕。（記者林宜樟攝）

    車禍現場有嚴重翻覆刮痕。（記者林宜樟攝）

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