酒駕累犯被抓7次罰不怕 又喝茫停路中被逮

2017-04-18 15:09

〔記者余衡／新北報導〕曾7度酒駕遭逮的56歲楊姓男子，本月16日晚間酒後駕車，載友人和女兒至新北市土城區一間大賣場購物，離開時他多次移動車輛不順，最後索性將車輛違停路中雙黃線，巡邏員警見狀上前關心，發現楊男渾身酒味當場進行酒測，結果濃度竟高達0.9毫克，當場將他依公共危險罪帶回偵辦。

警方調查，楊男因是酒駕累犯，駕照早就被註銷，光在新北市就至少曾被舉發超過7次以上，他前晚被逮前，因女兒在後座大聲哭鬧，引發巡邏員警注意，警方當時已聞到酒味，還好意勸他不要開車上路，沒想到近10分鐘後繞回原處，就見到楊男駕車違停路中。

楊男見警方靠近，趕緊將車塞回路旁停車格，他向警方辯稱並沒有要開車上路，只是幫朋友把車停好，但楊男確有駕駛行為，全案訊後依公共危險罪他移送法辦。

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