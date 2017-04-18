男老師誘騙學生打手槍 校方：應該會停聘

2017-04-18 15:06

〔記者蔡亞樺／台北報導〕北市某私立高中42歲林姓男教師，利用網路遊戲誘騙小學男童到租屋處，並趁機替男童打手槍，校方表示，林姓教師在校任教13年，任教期間沒接過家長或學生反映任何問題，與同事、學生互動正常，校方今中午才知道這事，會盡快召開教評會討論停止聘用，但應該會停聘。

校方表示，林姓教師任教於高職部電腦老師，13年來上課教學正常，與同學、同事之間互動相處也沒特別問題，平日在校見面都會打招呼，請教事情都會幫忙，因此學校老師知道這件事情相當訝異。

校方說，這屬於林師個人在校外的行為，校內未聽說有類似的事情，因為林師前天已請事假，未進來學校，校方在今天中午得知此事，將會盡快召開教評會討論，但應該會停聘，若檢警調查林師的行為屬實依教師法規定進行後續處理。