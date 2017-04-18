| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

男老師誘騙學生打手槍 校方：應該會停聘

2017-04-18  15:06

〔記者蔡亞樺／台北報導〕北市某私立高中42歲林姓男教師，利用網路遊戲誘騙小學男童到租屋處，並趁機替男童打手槍，校方表示，林姓教師在校任教13年，任教期間沒接過家長或學生反映任何問題，與同事、學生互動正常，校方今中午才知道這事，會盡快召開教評會討論停止聘用，但應該會停聘。

校方表示，林姓教師任教於高職部電腦老師，13年來上課教學正常，與同學、同事之間互動相處也沒特別問題，平日在校見面都會打招呼，請教事情都會幫忙，因此學校老師知道這件事情相當訝異。

校方說，這屬於林師個人在校外的行為，校內未聽說有類似的事情，因為林師前天已請事假，未進來學校，校方在今天中午得知此事，將會盡快召開教評會討論，但應該會停聘，若檢警調查林師的行為屬實依教師法規定進行後續處理。

廣告
  • 林姓男老師（右）涉嫌以電玩誘騙國小生到家裡猥褻。（記者陳薏云翻攝）

    林姓男老師（右）涉嫌以電玩誘騙國小生到家裡猥褻。（記者陳薏云翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 打手槍 狼師 誘拐 誘騙
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧酸梅滷雞翅
涼拌菜✧酸辣牛肚絲
電鍋菜✧冬瓜海鮮卷
鮭魚這樣煎更好吃！
轉寄

標題：男老師誘騙學生打手槍 校方：應該會停聘


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月18日‧星期二‧丁酉年三月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.