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胸罩藏海洛因 警盤查女毒蟲刻意駝背露餡

2017-04-18  14:42

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市龍潭警分局石門派出所副所長林永生、女警廖佩祺2人，凌晨零時巡邏經過龍潭區中正路三坑段郵局前，發現一輛轎車停在路旁發動，在轎車旁的郵局的提款機前，37歲廖姓女子準備領款、四處張望，看到警車經過還刻意閃躲，兩警直覺有異上前盤查。

廖女見警盤查臉色大變，兩警原懷疑她可能是提領現金的詐騙車手，查身分時發現有多項毒品前科，接著到她所駕轎車清查，起出海洛因1包、安非他命2包。

由於廖女在警員盤查時不斷刻意的駝背，行為舉止怪異，被帶回派出所後由女警進行搜身，果然在廖女胸罩內又發現夾帶海洛因1包；警訊時，廖女供稱很少深夜出門，竟被警方盤檢查獲，早知道就不出門了，後悔莫及。

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  • 廖女胸罩藏海洛因，警盤查時刻意駝背露餡。（記者李容萍翻攝）

    廖女胸罩藏海洛因，警盤查時刻意駝背露餡。（記者李容萍翻攝）

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