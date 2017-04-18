男子到神壇驅邪…慘遭廟公挖喉嚨

2017-04-18 14:49

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市一名吳姓網友在臉書分享，自己到三民區某私人神壇驅邪的過程，他說因好奇前往體驗，沒想到神壇廟公竟將手指「插入」他嘴巴裡，還越挖越深，讓他頻頻作嘔，過程上傳臉書後，讓其他網友也笑翻了。

吳姓網友在臉書PO文，指三民區某神壇幫人免費驅魔避邪，他前往體驗，沒想到對方說他卡到陰，要他站著不動，口中唸唸有詞，接著用手指伸入他的喉嚨，另一手抵住他的後腦，過程不斷要他「吐出來」，讓吳痛苦到頻頻跺腳。「驅魔」過程約3分鐘。

吳男事後將過程上傳臉書，引起許多網友熱烈討論，有網友說「經過你這影片打廣告，他最近業務量應該暴增好幾倍」、也有人說「第一次看到大白天、深喉嚨！」、「終於了解女生的辛苦：深喉嚨」，另有網友建議「信仰真的要智信，千萬不可以迷信！」