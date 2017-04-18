再怎樣也要吃早餐…通緝犯因此栽了
2017-04-18 14:16
〔記者姚岳宏／台北報導〕遭通緝的53歲謝姓男子，日前在南港研究院路遇警盤查，趁員警查詢前科資料時，竟然轉身就往還在興建的地下停車場跑，最後消失在不見五指的黑暗空間裡，但員警鍥而不捨，調閱監視器影像，發現他都會在附近一間早餐店吃早餐，派員埋伏，終將謝男逮捕歸案。
警方調查，謝姓男子於年前收受1千萬元工程款後，未依合約施工被告詐欺還逃亡，逃亡期間四處打零工維生。
南港分局舊莊派出所于姓員警本月9日中研院生技園區工地門口，發現謝男騎乘機車卻頭戴工程帽、滿臉通紅，上前攔查，謝男起初假意配合受檢，後趁著周遭工人走近，引開于員注意之際拔腿狂奔，並利用其熟悉的工地地形及路線，逃入尚在施工中且暗無燈光的地下停車場。
于員基於安全考量，當以智取為上策，轉而向該工地的主任、同事等人追查謝男身分，深入一查，發現謝男竟是通緝犯，舊莊派出所長李文豪得知後發揮科學辦案精神，調閱分析CCTV監視影像，掌握謝男經常會去附近1間早餐店，埋伏多日，果真發現謝男現身買早餐，隨即一擁而上將他繩之以法。
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