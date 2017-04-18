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街頭隨機行搶金項鍊 得手還偷友人金飾

2017-04-18  14:19

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名25歲劉張姓男子及29歲林姓男子，日前晚間坐著27歲楊姓男子駕駛的轎車在三重地區連續行搶金項鍊，成功在路邊搶到一名18歲男學生的金項鍊，得手約1萬8千元，警方調閱監視器畫面逮人，先逮捕劉張，並在隔日逮到楊男及林男，發現楊男身上有大批金飾及毒品，詢問之下才發現楊男借住在三和路4段的吳姓友人家時，趁楊男上班時偷走屋內約1萬飾品，隨後發現樓下鄰居未鎖門，進屋竊取7千塊現金，警方訊後依搶奪、搶盜、竊盜及毒品罪嫌將三人送辦

警方調查，楊、劉張兩人有多項前科，本月14日晚間10時許楊男駕駛借來的白色轎車，載著劉張及林男，劉張先下車到大同北路巷口找19歲郭姓友人借錢被拒，竟伸手扯走郭男價值六萬元的金項鍊，轉身跑到巷口準備上車逃逸，卻被郭男壓制在地，劉張歸還搶來的金項鍊後趕緊離開現場。

不料本月15日晚間8時許，3人持續開著車在三重地區亂晃，在自強路上鎖定一名正在騎車的55歲李姓保全，佯裝問路伺機拉住李男機車尾，伸手行搶李男頸部價值22萬的金關公項鍊，扯斷項鍊後卻沒將項鍊拿走，轉身就逃，13分鐘後又在附近搭訕一對學生情侶，趁18歲的周男靠近副駕駛座細聽問話時，扯斷周男頸部的金項鍊，得手20公分的項鍊，拿去換取1萬8千元現金。

警方調閱監視器調查，16日下午先逮到與朋友見面的劉張，起出毒品，持續調閱監視器，隔日下午逮到楊男及林男，卻在楊男身上發現大量飾品，訊問時楊男才坦承是16日借住吳姓友人家中時，趁吳男出門上班時竊取家中飾品，離去時發現2樓鄰居未鎖門，進屋搜刮屋內7千元現金，警方訊後依搶奪、強盜、竊盜及毒品罪嫌將三人送辦。

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  • 差點被搶走的22萬金項鍊。（記者王宣晴翻攝）

    差點被搶走的22萬金項鍊。（記者王宣晴翻攝）

  • 警方在楊男身上起獲贓物。（記者王宣晴翻攝）

    警方在楊男身上起獲贓物。（記者王宣晴翻攝）

  • 警方將先逮捕的劉張姓男子移送法辦。（記者王宣晴翻攝）

    警方將先逮捕的劉張姓男子移送法辦。（記者王宣晴翻攝）

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