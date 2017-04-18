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養生館拜狐仙攝男魂 結果...警察上門逮女通緝犯

養生會館拜狐仙，迷信符咒及茅山發財符咒，符上還寫著「攝男人魂魄」，祈求好運興旺。（記者黃良傑翻攝）

2017-04-18  14:21

〔記者黃良傑／高雄報導〕養生會館拜狐仙迷信符咒及茅山發財符咒，符上還寫著「攝男人魂魄」，祈求好運興旺，沒想到卻迎來不速之客警察，警方雖未查到色情，卻查獲店家小姐因案遭通緝，林姓女子被押解歸案。

前金所今表示，日前臨檢一家養生會館時，意外逮到27歲林姓女服務生竟是通緝犯，她在網路上看到求職廣告「網路兼職，輕鬆月入3~7萬元」，工作時間彈性且待遇高，不疑有他，便依指示郵寄存褶、金融卡，以為對方未來要將薪資匯入，沒想到竟是詐騙集團，存褶也淪為人頭帳戶。

林女被判刑4個月未到案，今年3月31日被發布通緝，林女解釋當時因離家在外地工作，沒有收到檢方通知書，後悔不察信了詐騙集團，害她遭到通緝，她被警方帶回警局時，還問老闆「這樣會不會被扣薪水？」令員警啼笑皆非。

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  • 警方臨檢養生會館，意外查獲27歲林姓女服務生，竟是一名詐欺女通緝犯。（記者黃良傑翻攝）

    警方臨檢養生會館，意外查獲27歲林姓女服務生，竟是一名詐欺女通緝犯。（記者黃良傑翻攝）

  • 警方將林姓女通緝犯帶回歸案。（記者黃良傑翻攝）

    警方將林姓女通緝犯帶回歸案。（記者黃良傑翻攝）

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