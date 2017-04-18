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收交際費46萬 板橋公所前課長判刑9年4月

2017-04-18  14:19

〔記者王定傳／新北報導〕前台北縣政府板橋市公所公用工程課（現已改制）課長林一明，負責板橋公有停車塔機械設備維修、保養等審核業務，卻向業者收取「交際費、暫付款」合計46萬元；新北地院合議庭斥責林男所為有損官箴、國家法益，又否認犯行，依不違背職務收賄罪，判刑9年4月，褫奪公權4年。

行賄的協固保養股份有限公司副總經理蘇舜煜及業務副理陳金宏，均認罪，犯不違背職務交付賄賂罪，分別判刑3月及5月，支付公庫3萬及5萬，均緩刑3年，褫奪公權1年；可上訴。

判決書指出，林一明從95年起至102年擔任公用工程課（已改名為養護工程課）課長，負責板橋公有停車塔機械設備維修、保養、經營及採購等審核業務；他從98年起，負責由協固公司得標的「莊敬、府中停車塔」零件更替、設備維修保養等採購案。

由於協固公司業務副理陳金宏聽同業傳聞，廠商完工驗收領取工程款後要給林一明「意思意思」，為了不讓林一明覺得協固公司不會做人，不懂人情事故，遂向副總經理提議，呈請董事長陳秀碧核准。

陳、蘇兩人於99年至100年間，分5次，捧著現金赴林男住處，以「交際費或暫付款」等名義行賄，並說「這是公司的一點意思」、「謝謝，辛苦了！」林一明也深知協固公司不願得罪他的心態，收下合計46萬元賄款；審理時，他否認收賄。

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  • 新北地院。（記者王定傳攝）

    新北地院。（記者王定傳攝）

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