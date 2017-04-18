減碳遊台東 觀旅處推鐵馬輕旅行
2017-04-18 14:19
［記者張存薇／台東報導］推廣自行車遊台東，台東縣政府觀光旅遊處推出「台東鐵馬輕旅行」專案，活動自明天起至11月5日止，結合大眾運輸工具加自行車，讓遊客以節能減碳的旅遊方式深入鄉間，體驗在地最美自然。
觀旅處指出，台東鐵馬輕旅行專案分為1日遊及2日遊，1日自由行遊程是透過大眾運輸交通工具結合騎乘自行車，暢遊台東市區、或鹿野、關山、成功；團體行則搭遊覽專車到當地後再騎乘自行車，遊程範圍可選擇大武、金峰或長濱鄉。
縣府表示，專案遊程結合體驗DIY、風味餐及部落文化參訪等元素，一日自由行遊程費用優惠價650元、團體行850元，詳情可參考活動網頁http://signup.taitung.bike/ 。
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