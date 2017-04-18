涉浮報工程費 中鼎工程師、下包商聲押獲准

2017-04-18 14:08

〔記者王定傳／新北報導〕中鼎工程股份有限公司承包台電林口及大林電廠工程，中鼎職員涉與包下鷹架工程的竣瑋公司負責人謝木林合作，向中鼎浮報鷹架施工面積並請款，新北地檢署昨依偽造文書及背信罪嫌，指揮刑事局搜索、約談，今訊後聲押謝男及中鼎公司董姓工程師、王姓組長3人獲准。

此外，現場施工主任林天輝獲檢方20萬元交保、中鼎公司陳姓工程師15萬元交保、劉姓工地主任及黃姓工地主任均20萬元交保。