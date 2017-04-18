稱車子故障才違停 女子不滿被拖吊提訴訟 反遭打臉

2017-04-18 13:58

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名沈姓女子將自小客貨車違規停放至信一路旁的紅線處，遭警方拖吊。沈女認為，案發當時是因車輛故障，才違停，且在擋風玻璃前有寫故障兩字，警察卻仍將車子拖走，不符規定，向法官聲請撤回原處分。法官認定，沈女違規停車屬實，無法舉證車輛當時故障情形，駁回她的聲請。

判決書指出，去年10月6日傍晚，沈女自稱車輛發電機故障，無法行駛，只好緊急將車輛停放在信一、義五路口的紅線處，還占用部分機車停等格，因修車廠已打烊，只好在擋風玻璃前寫上故障，待隔日再請修車廠人員來查看；但警方已接獲檢舉，認定沈女的車輛已妨害交通，依法開罰並移置至保管場。

承辦該案件的葉姓警員表示，接獲通報後，確實發現一輛自小客貨車停放在紅線處影響交通，便依法開罰移置。而沈女到達保管場取車時，車輛仍可發動駕駛。

沈女認為，已在車前寫上故障，且故障車輛依規定就是必須移置至路旁，以不妨害交通為原則，自己照做卻還是被拖吊開單；取車時因自己有帶行動電源，協助車輛啟動，事後也證實曾維修發電設備，向法官聲請駁回原處分。

法官則認為，沈女車輛故障，理應在車輛後方放置故障告示牌，而案發當時修車廠就算打烊，也可請道路救援拖吊車，協助將車輛放置在合法停車處，告訴人應該是想要省下拖車錢財便宜行事；且沈女提出的修車單據，是在案發後4個月才去維修，無法證明當時車輛是故障無法發動。

法官也指出，沈女宣稱有證人在擋風玻璃前寫上故障2字，但她也未表明願預繳證人日旅費，並未表示願找來相關人士作證，駁回聲請。