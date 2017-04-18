弒母嫌無保釋放 檢方不服今提抗告
涉嫌殺害母親的王忠義無保獲釋，檢方不服今天提出抗告！圖為王忠義到豐城派出所報到的畫面。（資料照，記者佟振國攝）
［記者楊政郡／台中報導］涉嫌殺害直系血親的王忠義，台中高分院依台灣大學醫學研究所的鑑定，無保釋放這位可能殺母兇手，台中高分檢今天向最高法院提起抗告，且17日法醫石台平到中高檢，向檢方強調，此案他基於法醫專業確定是他殺！他願再出庭作證，檢方抗告書強調，殺人者就是王忠義，王是母親溺斃案報案人，第一時間作筆錄竟然是「說謊」，被羈押後一度自白，「任意性自白」竟與法醫相驗傷勢相符，這才是可信度最高。
檢方抗告書指出，此案一開始是王忠義以家屬身分報案，說看到母親溺水，在溪中掙扎，他下水救起，但母親已經死亡。
可是石台平說，他看到死者已出現「洗衣婦手」（手指皮膚出現白皙、皺紋），是在水中泡水約兩小時左右才會產生的現象，如果按被告所供，看到母親落水、掙扎，他下水救人，時間不會拖達兩小時，理應不會出現「洗衣婦手」。
檢方指出，此案先依意外死亡結案，所以第一時間死者家屬都是以證人身分來作筆錄，沒有說謊編故事的必要，但王卻說了一個「意外死亡」的故事。後來法醫研究所鑑定報告出來，認定是他殺，檢方分案偵辦，才懷疑是王忠義所為。
而羈押王忠義約4天後，他主動表示要自首，檢方指揮警察提訊作筆錄，王供稱因欠債，想領保險金，加上照顧智障母親（死者）不堪負荷，才下手推母親落溪，而落溪後又以手肘壓母親雙肩讓她溺水。他這個「任意性自白」供詞竟符合死者的傷勢，但此時法醫驗屍報告還沒出爐，檢警都還不知傷勢，而王的自白竟與事後法醫驗傷報告相符。
檢方指出，王嫌相當冷靜，上述自白後，他很快又否認犯罪，不過此部分有全程錄音錄影（前後約5小時），可以認定他一度良心發現，說出實情。
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