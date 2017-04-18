禁帶外食！員工、保全為「便當」打起來

2017-04-18 13:38

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕29歲高姓男子在宏達電子公司擔任保全人員，去年7月22日晚上7點多，高男在辦公大樓門口站哨處，與27歲李姓女員工發生爭執，李女發現高男攜帶便當，認為他違反公司規定，從口角演變成肢體衝突，2人互控傷害，都被桃園地檢署起訴。

起訴指出，當時李女見高男帶著便當進入公司，已違反禁止攜帶食物進入公司的規定，出聲制止高男未獲理會，李女遂趨前猛力拉住高男左手前臂，此舉引起高男不滿，雙方爭執時他突然出拳毆打李女臉部，李女也出手推打高男臉部反擊。

2人事後到警局互控傷害，李女經醫院驗傷有臉部挫擦傷，高男則有鼻樑挫傷、左側前胸臂挫傷瘀傷、左側上臂及前臂抓傷，2人偵訊時坦承因便當問題發生爭執、拉扯，檢方傳訊目擊證人並調閱監視器，雙方都有出手，偵結依傷害罪嫌分別起訴高男、李女。