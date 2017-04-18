| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
涉浮報工程費 中鼎工程師、下包商聲押獲准 弒母嫌無保釋放 檢方不服今提抗告
 首頁 > 社會

禁帶外食！員工、保全為「便當」打起來

2017-04-18  13:38

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕29歲高姓男子在宏達電子公司擔任保全人員，去年7月22日晚上7點多，高男在辦公大樓門口站哨處，與27歲李姓女員工發生爭執，李女發現高男攜帶便當，認為他違反公司規定，從口角演變成肢體衝突，2人互控傷害，都被桃園地檢署起訴。

起訴指出，當時李女見高男帶著便當進入公司，已違反禁止攜帶食物進入公司的規定，出聲制止高男未獲理會，李女遂趨前猛力拉住高男左手前臂，此舉引起高男不滿，雙方爭執時他突然出拳毆打李女臉部，李女也出手推打高男臉部反擊。

2人事後到警局互控傷害，李女經醫院驗傷有臉部挫擦傷，高男則有鼻樑挫傷、左側前胸臂挫傷瘀傷、左側上臂及前臂抓傷，2人偵訊時坦承因便當問題發生爭執、拉扯，檢方傳訊目擊證人並調閱監視器，雙方都有出手，偵結依傷害罪嫌分別起訴高男、李女。

廣告
  • HTC保全、員工因便當起衝突，2人都被桃檢依傷害罪嫌起訴。（記者鄭淑婷攝）

    HTC保全、員工因便當起衝突，2人都被桃檢依傷害罪嫌起訴。（記者鄭淑婷攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧酸梅滷雞翅
涼拌菜✧酸辣牛肚絲
電鍋菜✧冬瓜海鮮卷
鮭魚這樣煎更好吃！
轉寄

標題：禁帶外食！員工、保全為「便當」打起來


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月18日‧星期二‧丁酉年三月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.